В центре Николаева пьяный хулиган размахивал пистолетом перед посетителями пиццерии

В Николаеве в воскресенье вечером, 27 октября, пьяный мужчина начал хулиганить в пиццерии на улице Большой Морской, а потом демонстрировал пистолет гражданам, которые пытались его успокоить.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о хулиганских действиях поступило в полицию в 18:20. На месте происшествия полицейские выяснили, что хулиганство нетрезвого посетителя прекратили двое мужчин, а когда вывели его на улицу, тот достал пистолет.

Ни одного выстрела осуществить он не успел. Наряд патрульных полицейских отобрал оружие, предварительно, пневматического действия, и доставил гражданина в участок.

Свои действия 38-летнего правонарушитель, который ранее уже имел проблемы с законом, объяснил чрезмерным количеством употребленного спиртного.

Оружие сотрудники Центрального отдела полиции отправили на исследование.

Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

По информации «Преступности.НЕТ», инцидент произошел в заведении в районе пересечения улицы Большой Морской и Лягина.

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