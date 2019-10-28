«И таких тысячи»: Экс-полицейский показал арсенал оружия, который нашли у одного из участников перестрелки в Харькове

Экс-руководитель Голосеевского управления полиции Киева и Обуховского отделения Нацполиции майор милиции Денис Ярославский показал арсенал оружия, которое нашли у одного из участников перестрелки в Харькове.

Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, в Харькове 25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления сожженным. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. Один из участников стрельбы, пытаясь скрыться от полицейских, подорвал себя гранатой.