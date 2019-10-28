Суд вернул военной прокуратуре обвинительный акт по делу о взятке экс-начальника Николаевского СИЗО

Адвокат Владимир Тимошин и Роман Цыбуля (фото: архив) Суд вернул военной прокуратуре обвинительный акт по уголовному производству относительно получения неправомерной выгоды тогдашним начальником Николаевского следственного изолятора Романа Цыбули.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Владимир Тимошин.

«Сегодня Центральный районный суд Николаева вернул прокурору «обвинительный акт» в отношении Цыбцли Романа Васильевича. Почему в кавычках отметил обвинительный акт? Потому что то, что поступило в суд, невозможно назвать обвинительным актом (см на фото). На последней странице указанного произведения указано, что обвинительный акт в уголовном производстве составлен 28.02.2019. В суд указанный на фото документ поступил 23.03.2019», – отметил адвокат.

При этом он напомнил, что несколько раз в суде срывалось подготовительное заседание из-за неявки прокурора. Позже, после заявления защиты о возврате обвинения, прокурор просил дать ем время на подготовку своей позиции.

«25.10.2019 в заседании прокурор никаких объяснений по поводу поступления в суд, в нарушение требований ст.293 УПК Украины, так называемого обвинительного акта только через 23 дня после его составления, по поводу самого «обвинительного акта», и по поводу того, почему СБУ проводило досудебное расследование по ст.368 УК, ничего не объяснил. Более того, еще на стадии досудебного расследования следственный судья отказов в избрании меры пресечения в отношении Цыбули Р.В. по основаниям установления факта проведения досудебного расследования без внесения в ЕРДР», – отметил адвокат.

Кроме того, он подчеркнул, что в военной прокуратуре поделывали некоторые процессуальные документы в этом уголовном производстве.

«Далее произошла фальсификация материалов производства путем вынесения множество постановлений прокурора «задним числом». Но это уже другое дело - дело ГБР», – подытожил он.

Как известно, на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Также напомним, что Роман Цыбуля в Николаевском окружном административный суде пытался оспорить свое увольнение, но 7 ноября 2018 года суд отказался удовлетворять его иск. После этого он подал апелляцию на это решение и снова получил отказ.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.