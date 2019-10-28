В Киеве парень пытался изнасиловать девушку, которая подсказала ему дорогу – его остановил проезжавший мимо таксист

В Киеве молодой человек пытался изнасиловать работницу кафе, которая согласилась показать ему дорогу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Ночью в Голосеевское управление полиции позвонила девушка и сообщила о том, что на проспекте Академика Глушкова неизвестный пытался ее изнасиловать. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал и.о. начальника отделения следственного отдела Олег Самойлик, правоохранители опросили 16-летнюю девушку и свидетеля, а также молодого человека, которого они держали. Полицейские установили, что он зашел в кафе, где работает девушка, якобы спросить дорогу на местную строительную площадку.

«Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, бросил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, остановил молодого человека и держал до прибытия полиции», - сообщил правоохранитель.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 19-летний житель Киевской области, ранее судимый за грабеж.

Начато уголовное производство по части второй статьи 15, частью третьей статьи 152 («Оконченное покушение на изнасилование») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. Задержанному объявили о подозрении.

Ранее сообщалось, что жительница Черкасс обвинила водителя «BlaBlaCar» в изнасиловании, а полицию – в бездействии и затягивании дела.