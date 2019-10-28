Пострадают и случайные граждане: Экс-замглавы Нацполиции считает, что после стрельбы в Харькове начнется жесткая борьба среди криминалитета

Бывший первый заместитель главы Нацполиции, а ныне ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин считает, что последние «разборки» криминалитета в Харькове и Киеве свидетельствуют о перераспределении власти среди преступников в разных регионах, которые могут стать причиной жертв и среди мирных граждан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в Харькове 25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден неподалеку от места преступления сожженным. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. Один из участников стрельбы, пытаясь скрыться от полицейских, подорвал себя гранатой.

«25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить «Жору» Исакова, который является членом преступной группировки «Князя». Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области. Что интересно, так это сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецкой области. С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония # 12. На тюремном сленге имел статус «козла», работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынуждены «переселенцы», – написал Аброськин.

«Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане», – подчеркнул он.

Отдельно он также вспомнил конфликт в средине октября в Киеве, когда на несколько «воров в законе» на свадьбе лишили такого же статуса Андрея Недзельского «Львовского», а потом его избили и выгнали.

«Кстати, по словам присутствующих, «помог» им в этом преступный авторитет по кличке «Юра Молдован», который в «воровской сходке», был приглашен как «свидетель», где дал правдивые «показания» относительно своего кума Андрея «Львовского». Вот эти «показания» могут стоить ему собственной жизни с последующим перераспределением его легального и теневого бизнеса. Кстати, в преступном мире система защиты «свидетелей» не работает совсем», – отметил он.

По словам Аброськина, Андрей «Неделя» может собрать подобие «апелляции» с участием «воров в законе», которая может обойтись ему примерно в 10 миллионов долларов. На этой «сходке» в том числе должны заслушать троих авторитетов, которые избивали Недзельского: «Умку», «Нодара Руставского», «Дато» – они должны обосновать свои действия.

«Для противодействия не из рядовым составом преступных группировок, а именно с лидерами преступных организаций, «ворами в законе» нам нужен новый инструмент - закон. Без этого не будет дальнейшего развития нашей страны, потому что они тянут нас всех вниз», – подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Напомним, что участники перестрелки в Харькове были главарями ОПГ «Оплот» и фигурировали в деле об убийстве российского депутата Дениса Вороненкова. Также добавим, как экс-полицейский показал арсенал оружия, который нашли у одного из участников этой перестрелки.