НАБУ вручило подозрение экс-главе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Корчак

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывший чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, чего она не сделала.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года. Действия бывшей чиновницы квалифицированы по статье 366-1 УК Украины.

По словам источника «РБК-Украина», речь идет о Наталье Корчак.

Напомним, что НАБУ в 2017 году расследовало возможное внесение недостоверных данных в электронную декларацию главой НАПК. Ранее сообщалось, что Наталья Корчак не указала в декларации машину «Skoda Octavia A7». Тогда же возник скандал, когда свекровь главы НАПК Корчак закрыла детектива НАБУ у себя в квартире.