В Николаеве суд арестовал с залогом подозреваемого в вымогательстве $8 тысяч от бизнесмена

Судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная 25 октября избрала меры пресечения двоим мужчинам, которых подозревают в вымогательстве несуществующего долга с предпринимателя.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Как известно, в среду вечером, 23 октября, детективы полиции и сотрудники СБУ со спецназом задержали нескольких человек в гриль-баре «Каспий» на улице Строителей за вымогательство 8 тысяч долларов США с местного бизнесмена.

Сторона обвинения просила суд арестовать без залога двоих подозреваемых в вымогательстве – гражданина П. и гражданина А. По версии следствия, первый – требовал с предпринимателя 8 тысяч долларов, второй – выступал в качестве человека, который гарантирует отсутствие у потерпевшего проблем в случае выплаты этой суммы.

Среди доказательств факта вымогательства в ходатайстве указаны показания потерпевшего, согласно которым деньги требовал только один. Однако при задержании деньги были обнаружены у «гаранта», который должен был их передать другому.

В результате гражданину П. суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 300 тысяч гривен, гражданину А. – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Что касается третьего задержанного, то его объявили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины, и уже после выяснения всех обстоятельств в отношении него производство было выделен в отдельное, поскольку факта вымогательства денежных средств не было. В избрании ему меры пресечения суд отказал, поскольку доказательств возможного совершенного преступления, которое ему инкриминируют, нет. Оружие, которое у него нашли, было изъято в рамках обыска, который на от момент еще не был санкционирован, а также не было результатов экспертизы, которые бы подтверждали, что это было именно оружие.

Напомним, что ранее в полиции отметили, что трех злоумышленников в возрасте от 23 до 37-ми задержали при передаче части требуемой суммы – 5 тысяч долларов США. Полицейские установили, что указанные лица требовали деньги за решение искусственно созданной конфликтной ситуации.

Также в счет долга злоумышленники незаконно завладели транспортным средством пострадавшего. У них правоохранители изъяли денежные средства и два пистолета, один из которых был зарегистрирован.