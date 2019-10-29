В деле, фигурантом которого является кандидат в вице-губернаторы Николаевщины, до сих пор никому не объявили о подозрении

Следственное управления ГУ Нацполиции в Херсонской области продолжает расследование уголовного производства о получении неправомерной выгоды, в котором фигурирует Татьяна Стахевич – претендент на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Как известно, Стахевич уволилась с должности в Фонде госимущества в Херсонской области после коррупционного скандала. В 2016 году её подозревали в вымогательстве взятки в размере 700 долларов от директора компании ЧП «Скотоп» за подписание договора об аренде помещения. В связи с этим в кабинете Стахевич провели обыск и изъяли необходимые документы. В августе 2016 она подала встречное заявление, обвинив директора компании «Скотоп» в том, что это он вымогал с нее 500 долларов. Она отрицала, что брала какие-то деньги.

Отметим, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Стахевич в качестве кандидата на должность в вице-губернаторы рассматривается по его инициативе. Сейчас она занимает должность главного бухгалтера управления коммунального имущества Николаевского городского совета.

В следственном управлении ГУНП в Херсонской области ответили, что расследование этого уголовного производства от 2015 года продолжается, и полицейские еще не сообщали никому о подозрении.

В то же время в полиции, сославшись на недопустимость разглашения сведений досудебного расследования, не ответили на вопросы о задержании Стахевич, о количестве траншей взятки и изъятии передаваемой неправомерной выгоды.

Напомним, ранее Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверку и собеседования.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский не знал, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник оставил в руководстве облгосадминистрации заместителей, доставшихся ему от прошлого губернатора. Зеленский теперь хочет получить объяснения от Стадника по этому поводу.