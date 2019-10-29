В Николаеве будут судить мошенника, который действовал по схеме «Ваш сын в полиции» и выманил 600 тысяч гривен

В Николаеве отдали под суд 28-летнего неоднократно судимого жителя Сумской области, который подозревается в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Подозреваемый приехал в Николаев с целью ведения мошеннической деятельности. Он действовал по схеме «Ваш сын в полиции» и с июня по июль обманул 5 пожилых жителей Корабельного района на общую сумму более 600 тысяч гривен. Аферист звонил пенсионерам, сообщал о якобы задержании их близких родственников за совершение преступлений или ДТП, и требовал выкуп.

Его действия квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве мошенник, который обманул шесть человек на ₴264 тысячи «за помощь родственникам после ДТП», отделался условным сроком.