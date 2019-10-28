Харьковские братья-полицейские катались на машине, угнанной в Киеве – ГБР открыло против них дело

Киевлянин Максим Шкварко заявил, что его угнанным автомобилем «Mazda» пользовались двое сотрудников харьковской полиции.

Об этом сообщает «ТСН».

Автомобиль угнали ночью 30 июня. После многочасового оформления кражи владелец бросился на поиски самостоятельно. Он сосредоточился на районе Броваров – именно там в последний раз камеры зафиксировали авто.

- Где-то через месяц мне написал неизвестный человек в фейсбуке, что якобы видел мою машину в группе, которая продает перебитые машины, ворованные и так далее, - рассказывает Максим.

Он сразу связался с продавцом «Mazda 6» в этой группе. Максим попросил больше фото и убедился, что машина точно его. Шкварко говорит, был готов поехать и выкупить свою машину у угонщиков. Он договаривается купить свое же авто за 6,5 тысяч долларов, но продавцы исчезли. Он пошел с этой информацией к своему следователю в Киеве, но это не помогло.

Тогда у Максима осталась одна зацепка – машину продавец снял на фоне жилого комплекса. На фото он увидел номерные знаки, они указывали на то, что машина была в Харькове. Друзья Максима помогли разыскать дом с фотографии продавца. Через некоторое время Максиму звонит знакомый харьковчанин и говорит – видел почти такое же авто с небольшими изменениями.

- Заглушка какая-то не того цвета стоит – у меня заглушки не было вообще. Ее вставили специально – знали, по каким параметрам я ищу. Окна у меня были передние не затонированы, их затонировали – сделали все самое дешевое, что могли сделать. И называет номера, которые я знаю, которые я не говорил никому, которые я пробивал – их нигде нет в базе – АХ 1717 ТТ, - рассказывает пострадавший.

Позднее выяснилось, что на его авто катаются братья, которые работают в полиции.

- Последний раз, где мою машину видели – из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату - следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал, - рассказывает Максим.

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на ворованном авто на работу.

- Он понимал, что он ездит на краденой машине. Я пришел в РОВД – вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений, - говорит владелец авто.

Но следователь заявил, что машину ему за 200 долларов дал покататься друг, его номер телефона в блокноте, а блокнот – потерял.

- На сегодня полицейский объясняет, что он взял машину напрокат. Заплатил за нее 200 долларов, месяц он на ней поездил и вернул машину тому человеку, у которого ее брал. Что это была за машина, что она была в угоне – он эту информацию не подтверждает, - комментируют в харьковской полиции.

Максим написал заявление о преступлении, чтобы начали служебную проверку в отношении Артема Герасимова. А полицейский рассказывает журналистам:

- Я не понимаю, о чем идет речь вообще. Я тоже хочу разобраться, потому что я не хочу, чтобы люди думали обо мне плохие вещи. Давайте я вам перезвоню, и мы встретимся.

Но на встречу он так и не пришел. Служебное расследование все-таки начали. Артема Герасимова отстранили от исполнения обязанностей.

Первая заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook сообщила, что следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований отреагировали на историю об угнанном автомобиле.

«Уже начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа. Будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля. Кроме того, будет дана оценка действиям полицейских, которые расследовали факт завладения автомобилем Максима Шкварко», - отметила Варченко.

Напомним, что ранее николаевские патрульные задержали водителя «Skoda», которую угнали в Киеве.