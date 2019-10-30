В Николаеве врача школы-интерната наказали к 6-месячным арестом за подстрекательство коллеги к взятке за обустройство ребенка в это заведение

В Николаеве суд приговорил к шестимесячному аресту старшего врача общеобразовательной санаторной школы-интернат №7 Николаевского областного совета Антонину Иващенко за подстрекательство к даче взятке коллеги из облздрава. Также ей запретили два года занимать подобные должности.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 14 апреля 2017 года полицейские задержали в служебном кабинете врача во время передачи взятки в 200 долларов США. В Департаменте защиты экономики Нацполиции отмечали, что деньги требовались за подтверждение медицинских показателей детей для прохождения обучения в одной из школ-интернатов и за отсутствие проблем при заседании медико-педагогической комиссии. Позже появилась информация, что главный кардиоревматолог Николаевской областной детской больницы вымогала эти деньги для главного врача Николаевской санаторной школы-интерната №7 Антонины Иващенко.

В октябре 2017 года суд утвердил сделку со следствием, признал виновной областного внештатного детского кардиоревматолога в получении взятки за обустройство ребенка в санаторную школу-интернат и наказал штрафом в 17 тысяч гривен.

В этом договоре о признании виновности врач также обязалась дать показания относительно роли главного врача Николаевской санаторной школы-интерната №7 Антонины Иващенко в вымогательстве взятки.

Согласно материалам, женщина, которая хотела устроить ребенка в школу-интернат, сначала обратилась именно к Иващенко, а та обнаружила отсутствие медсправки с диагнозом от областного внештатного кардиоревматолога УОЗ ОГА, и направила женщину к своей коллеге. При этом она также сказала женщине в настойчивой форме о необходимости заплатить ее коллеге 200 долларов, что позволит рассматривать ее дочь в отборе в санаторную школу-интернат. Когда женщина согласилась, то главврач школы-интернат позвонила кардиоревматологу УОЗ ОГА и сообщила о готовности жительницы Николаева заплатить 200 долларов. Позже эту оговоренную сумму передали кардиоревматологу и полиция задержала врача.

Таким образом, действия врача школы-интерната квалифицировали как часть 5 статье 27 часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему служебного положения.

Обвиняемая в суде не признавала свою вину в инкриминируемом преступлении.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 части 1 статьи 368 УК Украины и назначил наказание в виде шести месяцев ареста, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на два года. Срок отбытия наказания исчисляется с момента задержания.