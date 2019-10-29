НАБУ проводит обыски у бывшего и действующего нардепов от партии Порошенко братьев Дубневичей

В селе Зубра, недалеко от Львова, утром 29 октября начались обыски в доме бывшего народного депутата от БПП Богдана Дубневича.

Об этом сообщает «Zaxid.Net», ссылаясь на собеседника в НАБУ.

Обыски начались около 07:00. Сотрудник НАБУ не сказал, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Богдану Дубневичу.

Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата, нардепа от «Европейской солидарности», Ярослава Дубневича отключены.

В то же время в НАБУ сообщили, что их сотрудники проводят в Львовской области обыски в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013 - 2018 годов, легализовали более двух миллиардов гривен доходов, полученных преступным путем.

Предварительная правовая квалификация - статьям 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.

Обновлено в 12:08. Нардеп Ярослав Дубневич в Facebook прокомментировал обыски.

Напомним, как бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.

В средине октября Генпрокурор Рябошапка подал в Раду представления на нардепа Ярослава Дубневича по делу о хищениях 93 миллионов в «Укрзалізниці».