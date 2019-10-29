«Худший серийный убийца в истории страны», - в тюрьме умер австралийский маньяк, убивший семь автостопщиков

В ночь на 27 октября умер 74-летний Иван Милат, которого австралийские СМИ называют худшим серийным убийцей в истории страны.

Об этом сообщает «Новое время».

С 1996 года он отбывал пожизненное заключение за убийство семи молодых людей, путешествовавших по Австралии автостопом. Милата также подозревали в еще нескольких убийствах, но даже перед смертью он отказывался давать показания о своей возможной причастности к ним.

В апреле 1971 года Милату предъявили обвинение в похищении двух 18-летних девушек-автостопщиц и изнасиловании одной из них. До того как состоялся суд по этому делу, он совершил несколько грабежей вместе со своими братьями, сымитировал самоубийство и бежал из страны в Новую Зеландию. В 1974 году его снова арестовали, но адвокат Джон Марсден сумел добиться его оправдания в суде.

Спустя многие годы, 19 сентября 1992 года два человека, занимавшихся спортивным ориентированием, обнаружили спрятанный труп в лесу Белангло. В 30 метрах от него полиция обнаружила еще один труп. Это оказались тела британских туристок, 21-летней Кэролайн Кларк и 22-летней Джоан Уолтерс, которых в последний раз видели живыми в Кингс-Кроссе 18 апреля 1992 года. На теле Уолтерс обнаружили 14 ножевых ранений: в грудь, в спину и одно в шею. Кларк 10 раз выстрелили в голову, полиция считает, что ее использовали в качестве мишени.

В октябре 1993 года местный житель, искавший дрова, нашел человеческие кости в отдаленной части леса. Полиция выяснила, что это останки молодой пары из пригорода Мельбурна Деборы Эверист и Джеймса Гибсона. На момент исчезновения 30 декабря 1989 года обоим было по 19 лет. 1 ноября 1993 года в лесу были обнаружены останки пропавшей 20 января 1991 года по дороге из Сиднея в Мельбурн немки Симоны Шмидл. На момент исчезновения ей был 21 год.

Рядом с останками Шмидл нашли одежду еще одной пропавшей туристки из Германии – 20-летней Анны Хабшиед, которая пропала 26 декабря 1991 года вместе со своим спутником Габором Нойгебауэром. Их тела нашли на близлежащей пожарной тропе 4 ноября 1993 года в неглубоких могилах на расстоянии 50 метров друг от друга. Хабшиед была обезглавлена, ее череп так и не нашли, несмотря на масштабные поиски. Существуют доказательства, что некоторые из жертв Милата умерли от полученных травм не сразу, у многих были признаки сексуального насилия.

13 ноября 1993 года в полицию обратился 24-летний Пол Онионс, который рассказал, что 25 января 1990 года на него напал подвозивший его автостопом мужчина, назвавшийся Биллом. Полу Онионсу удалось бежать после того, как тот вытащил револьвер и веревки. Онионс после нападения подал заявление в местную полицию, и это удалось подтвердить. Он смог описать нападавшего. Благодаря показаниям Онионса и другим данным следствия, Иван Милат оказался в числе подозреваемых. Полиция выяснила, что он не работал ни в один из дней, когда были совершены нападения. Знакомые Милата также рассказали о его увлечении оружием. Полиция допросила брата Ивана Милата Билла, чьим именем он часто пользовался для работы и регистрации транспортных средств.

После того, как Онионс идентифицировал Милата как человека, который на него напал, 22 мая 1994 года Милат был арестован у себя дома. Во время обыска у него нашли много оружия, в том числе такого, которое могло быть использовано во время убийств, и вещи нескольких его жертв. 27 июля 1996 года Ивана Милата признали виновным в семи убийствах и покушении на убийство, ограблении Онионса и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

16 мая 1997 года Милат вместе с еще одним осужденным попытался бежать из тюрьмы. План побега провалился, и Милата перевели в тюрьму строгого режима. В мае 2019 года у Милата диагностировали рак пищевода.

Напомним, что в Германии медбрата, убившего 85 пациентов, во второй раз приговорили к пожизненному заключению.