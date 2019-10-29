В Николаеве ночью из отделения банка украли видеорегистратор

Фото: Александр Бобров Ночью в понедельник, 28 октября, в Николаеве на улице Космонавтов неизвестные проникли в одно из отделений банка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления полиция охраны в Николаевской области.

Около трех ночи поступил вызов о том, что была потеряна связь в отделении «Ощадбанка», в связи с чем на место были вызваны сотрудники управления. При этом при внешнем осмотре не было обнаружено ни следов взлома, ни каких-либо повреждений. После этого инцидента также приехал хозяйственник, который заметил, что повреждены датчики движения и датчики видеокамер, но украдено оттуда ничего не было.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что оттуда были украдены видеорегистратор со встроенной памятью и GPS-трекер. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 («Кража, совершенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище») Уголовного Кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, как ранее в Николаеве из здания вырвали банкомат и украли из него деньги.