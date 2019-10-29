Суд избрал меру пресечения только одному из подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних в Одесской области

Киевский райсуд избрал меру пресечения одному из мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних девочек из Беляевки.

Об этом пишет «Пушкинская», ссылаясь на данные из судебного реестра.

Напомним, что ранее в Одессе десять мужчин изнасиловали двух девушек-подростков.

По предварительным данным, описанным в судебном решении, в преступлении так или иначе участвовало девять человек. Они и две несовершеннолетние девочки вместе проводили время, в частности болтали на кухне в одной из квартир в Одессе. Компания мирно общалась вплоть до двух часов ночи 18 октября, когда одной из девочек стало плохо.

Мужчина, который упоминается в решении как «Лицо 2», отвел ее в спальню, после чего вернулся на кухню. Девочка была в комнате одна, но спустя время кто-то зашел к ней и попытался ее изнасиловать. Пострадавшая проснулась и закричала, и в спальню зашли еще двое мужчин. Один из них — тот, кому избрал меру пресечения Киевский райсуд — стал насиловать девочку. Остальные мужчины при этом покинули комнату, понимая, что секс происходит против воли пострадавшей.

Когда девочка осталась в комнате одна, к ней по очереди заходило еще три человека. В ходатайстве начальника Киевского отделения полиции значится, что они также насиловали пострадавшую, при этом личность одного из мужчин не установлена.

Пока что Киевский райсуд избрал меру пресечения только одному из подозреваемых — мужчине, который, предположительно, первым изнасиловал одну из пострадавших. Он проведет под стражей 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали мужчину, который изнасиловал и жестоко убил 14-летнюю девочку.