В Киеве задержали на взятке в $50 тысяч сотрудника Нацбанка – обещал бизнесмену помочь получить лицензию для «обменника»

В Киеве во вторник, 29 октября, полиция и СБУ задержала работника Национального банка Украины, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Досудебным расследованием установлено, что этц сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тысяч долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Задержанному лицу готовится сообщение о подозрении с предварительной квалификацией по части 1 статьи 15 части 4 статьи 190 («Покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах») Уголовного кодкса Украины. Проводятся следственные действия.