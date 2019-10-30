На Буковине полиция установила и задержала убийцу и насильника пенсионерки спустя 11 лет после преступления

В Черновицкой области полиция установил и задержала подозреваемого в совершении тяжкого преступления относительно пенсионерки в 2008 году.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

В апреле 2008 года в одном из сел Сокирянского района произошло убийство 65-летней местной жительницы. На теле потерпевшей полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин, а также колото-резаные ранения в области шеи. В процессе досудебного расследования правоохранители установили, что перед убийством пенсионерка была изнасилована.

По результатам проведенных следственных действий сразу установить личность преступника не удалось. При вскрытии тела погибшей обнаружено чужеродные для нее биологические следы, оставленные преступником во время изнасилования. Впоследствии, благодаря качественно проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизе, ДНК-профиль этих биологических следов было установлено.

«В течение 11-ти лет следователи и оперативники шаг за шагом устанавливали личность преступника, проводя значительное количество следственных действий и судебных экспертиз. В частности, проверяли круг определенных лиц на причастность к совершению преступления и постепенно, по мере получения результатов расследования, этот круг расширяли», – говорится в сообщении.

В прошлом году в перечень лиц, которые, по мнению полицейских, могли быть причастны к убийству пенсионерки, попал и один из односельчан погибшей. В 2008 году он проживал неподалеку от ее дома, а потом женился и переехал в другую область.

Проверяя этого человека на причастность к совершению преступления, следователи совместно с оперативниками провели ряд необходимых мероприятий для отнятия у него биологических образцов. Выделенный из них ДНК-профиль экспертным путем было сравнимо с ДНК-профилем, выделенным из биологических следов, обнаруженных при вскрытии тела потерпевшей. По результатам проведенной экспертизы судебные эксперты установили, что оба ДНК-профиля происходят от одного человека. Чтобы убедиться в правильности сделанных выводов, проведены повторные экспертные исследования, которые подтвердили точность предыдущих.

Учитывая выводы указанных экспертиз, а также другие полученные доказательства, следователи Следственного управления ГУНП в Черновицкой области выяснили: находясь в состоянии алкогольного опьянения, указанный мужчина пришел ночью к потерпевшей, напал на нее с кулаками и против ее воли вступил в половые отношения. Сразу после этого злоумышленник нанес пенсионерке тяжелые телесные повреждения в виде колото-резаных ран туловища и шеи. В результате полученных травм потерпевшая потеряла большое количество крови и умерла.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП установили местонахождение злоумышленника. 25 октября следователи объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 152 («Изнасилование») и 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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