В Белой Церкви девушка выбросила из окна седьмого этажа новорождённую девочку

В Белой Церкви 20-летняя женщина выбросила из окна квартиры на седьмом этаже новорождённого ребёнка.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

Тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница и сообщила в полицию. Прибывшая следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции во время осмотра места происшествия обнаружила тело новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной и остатки плаценты.

По имеющимся биологическим остаткам было установлено, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7 этаже. Роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Работникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Тело новорожденной девочки направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать, воспитывающая малолетнюю дочь, находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 117 («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине будут судить мать, которая оставила своего новорожденного сына умирать в заброшенном доме.

До этого в Николаеве женщина убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорный контейнер.