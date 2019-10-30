«Ночью с помощью кода одного из сотрудников открывали дверь»: Из архива ГАСКа Николаева украли документы о строительстве в сквере возле «Колоса»

В Николаеве из архива управления ГАСКа пропал проект на строительство спорткомлпекса по улице Строителей, 7А.

Об этом директор департамента противодействия коррупции Андрей Ермолаев сообщил в эфире программы «Добрый вечер».

По его словам, пропажа обнаружилась, когда депутаты горсовета написали запрос в ГАСК с просьбой предоставить проект, его пошли искать в архив, но не нашли.

— Там объект под сигнализацией. Начали просматривать историю открытия и закрытия, и выяснилось, что в какой-то момент, то ли в 12, то ли в полпервого ночи, с помощью кода одного из сотрудников открывалась дверь. Информация была передана в полицию, вместе с заявлением о пропаже, полиция открыла уголовное производство, - сообщил чиновник.

При этом Андрей Емролаев отметил, что сотрудники не хранили в тайне свои коды доступа, поэтому любой мог им воспользоваться. В связи с этим, чтобы такие ситуации не повторялись, решили усилить меры безопасности во всех подразделениях Николаевского горисполкома.

Чиновник также добавил, что ГАСК успел проверить объект и там нашли нарушения, поэтмоу теперь будет отзывать декларацию на начало проведения строительных работ.

— Пока работы вестись не будут. Но застройщик может обратиться в суд и решение нашего ГАСКа обжаловать, - сообщил Ермолаев.

Как известно, ранее николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования, утвержденным решением горсовета №36/13 от 17 мая 2018 года, земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

Директор департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.

Глава земельной комиссии горсовета Николаева Игорь Концевой заявлял, что на инвестора, который ведет строительство спортзала в сквере на улице Строителей в Николаеве, оказывают давление.

Как известно, ГАСК оштрафовал и выписал предписание застройщику, который возводит спортзал на Строителей, чтобы тот устранил все нарушения.