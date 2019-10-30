Пожизненно заключенный, убивший при конвоировании нацгвардейца, получил пистолет в СИЗО – прокуратура и ГБР начали проверку учреждения

Следствие установило, что осужденный к пожизненному сроку Дмитрий Бевзюк, убивший бойца Нацгвардии, применил пистолет, который смог добыть в следственном изоляторе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Как известно, 25 октября, около 21:30 на пути следования железнодорожной стражи по маршруту «Днепр - Кривой Рог», мужчина, приговорённый к пожизненному тюремному сроку Дмитрий Бевзюк напал караул с целью их обезоруживания и дальнейшего побега. Из-за нападения погиб 21-летний военнослужащий Нацгвардии. В СМИ также сообщалось, что осужденный попросился в туалет, а потом застрелил сопровождавшего его бойца НГУ.

В прокуратуре уточнили, что заключенный воспользовался заранее приготовленным пистолетом «Carrera RS34».

«Следствием установлено, что указанный пистолет осужден незаконно получил, находясь в следственном изоляторе», – подчеркнули в ведомстве.

В связи с вышеизложенным, прокуратурой Днепропетровской области начато уголовное производство по факту служебной халатности работников госучреждения «Запорожский следственный изолятор» по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, которыми не обеспечено соблюдение режимных требований постоянного надзора и изоляции осужденного, в результате чего стало возможным совершение последним особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, процессуальное руководство - прокуратурой области. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 17 августа прошлого года рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Одесского СИЗО Алену Порошенко.

На судебном заседании по делу об убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко выяснилось, что обвиняемый Василий Чемериз пытался покончить с собой. Также Чемериз заявил, что заказчиками убийства сотрудницы Одесского СИЗО якобы являются офицер этого изолятора и заключенный. Суд приговорил его к пожизненному сроку.