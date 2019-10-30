Дела Майдана передадут из ГПУ на расследование в ГБР – в ведомстве создадут отдельное подразделение

Расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, займется подразделение в структуре Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-службы Генпрокуратуры и ГБР.

Генпрокурор Руслан Рябошапка и его заместители провели встречу с директором ГБР Романом Трубой 29 октября

Директор ГБР Роман Труба считает, что нужно эффективно интегрировать следователей ГПУ, которые работали над «делами Майдана» к новому подразделения ГБР:

«Такие следователи пройти конкурс по упрощенной процедуре, но для этого нужно как можно быстрее принять изменения в закон Украины «О Государственном бюро расследований».

«Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых - не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР - наиболее оптимальный способ реализации этой задачи», - отметил Роман Труба, комментируя такое решение.

Учитывая, что материли уголовных производств составлять тысячи томов, создано инвентаризационной комиссии, в состав которой вошли представители ГБР. Комиссия начнет работу с 1 ноября.

В то же время, Роман Труба обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР.

«Производства, которые не завершены Генеральной прокуратурой Украины, будут переданы, в том числе, в ГБР. При этом мы не можем увеличить количество следователей, поскольку численность работников ГБР определена Законом. Уже сегодня на одного следователя приходится по 100 производств. Изменениями к закону убирается предельная численность работников, за счет чего мы сможем усилить следственные и оперативные подразделения», - подчеркнул Роман Труба.

Отметим, что согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и передают их в соответствующие органы досудебного расследования.

21 октября 2019 года в Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

Напомним, что Генпрокурор Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

До этого, 24 октября, экс-начальник Управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

Несколько позже заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверял, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.