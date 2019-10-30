ЕИБ и Франция инвестируют почти 100 млн евро в проекты очистки воды в Мариуполе

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в партнерстве с правительством Франции объявили о намерении осуществить масштабный проект по модернизации системы водоснабжения в Мариуполе.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЕИБ, передаёт Укринформ.

«Европейский инвестиционный банк инвестирует 35 миллионов евро в модернизацию системы водоснабжения и очистных систем в Мариуполе. При этом Франция инвестирует 64 миллиона евро в поставки нового водного оборудования. Этот масштабный инфраструктурный проект принесет заметные улучшения для жизни жителей Мариуполя, преимуществами проекта смогут воспользоваться не менее 411 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду ЕИБ, правительство Франции и мэрия Мариуполя подписали соответствующую декларацию о намерениях, которая определяет объем работ и ответственность сторон за их осуществление в рамках реализации проекту по модернизации системы водоснабжения города.

Проект, который должен повысить энергоэффективность системы водоснабжения и уменьшить потери воды при ее доставке потребителям, предусматривает реконструкцию двух насосных станций, строительство еще трех таких новых и современных учреждений, реконструкцию станции биологической очистки воды, строительство новой насосной станции для сточных вод и сведения водоочистного коллектора. Эти меры, как ожидается, будут иметь существенный природоохранный эффект благодаря уменьшению количества сточных вод, попадающих в окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в «Укртрансгазе» заявили о неспособности выплатить кредиты ЕБРР и ЕИБ из-за нехватки средств.