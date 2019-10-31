Главаря ИГИЛ предал человек из его ближайшего окружения – за это он получит от США 25 миллионов долларов

Обнаружить местонахождение главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря информатору из его ближайшего окружения.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The Washington Post».

Напомним, что 27 октября США провели операцию по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства.

По информации источников издания, речь идет об одном из активных участников ИГ, который координировал передвижения аль-Багдади по Сирии и даже помогал обустроить его убежище в провинции Идлиб. Информатор предоставил американской разведке не только данные, где именно скрывается аль Багдади, но и передал и план комнат в здании, что было очень важно при штурме.

Он был настолько близок к аль-Багдади, что в момент спецоперации находился в том же доме. Спустя два дня после ликвидации главаря ИГ информатора вывезли из региона вместе со всей семьей. Его гражданство и имя не разглашаются, однако один из чиновников заявляет, что он был арабом-суннитом, который хотел отомстить ИГ за убийство родственника.

Предполагается, что теперь мужчина может рассчитывать на $25 миллионов, обещанных за голову аль-Багдади, или часть от этой суммы.