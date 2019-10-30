Начальник управления коммунимущества Николаева заявил, что его подпись подделали и незаконно переоформили городскую квартиру

Мкртыч Мкртчян Начальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что злоумышленники использовали поддельные документы и его подпись, чтобы переоформить право собственности на коммунальную квартиру в Николаеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Случайно выяснили, что подделывая мою подпись гражданин стал счастливым владельцем квартиры площадью 45,2 кв.м, а территориальная община потеряла соответствующую площадь. Государственный регистратор спрятался в коммунальном предприятии в селе Арбузинка Николаевской области», – написал Мкртчян, отметив, что готовит обращение по этому факту в правоохранительные органы.

Согласно документам, который он опубликовал, речь идет о квартире по адресу проспект Мира, 9-А, а перерегистрацию жилья проводила регистратор КП «Энерго» Елена Лубинская.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», с июня этого года полиция расследует уголовное производство по части 3 статьи 190 («Мошенничество в особо крупных размерах») относительно регистраторов КП «Энерго» в Арбузинке и речь идет о переоформлении нескольких жилых помещений.

Напомним, что 29 октября прокуратура сообщила о подозрении николаевскому адвокату Глебу Михайлову - его подозревают в том, что он по поддельным документам завладел квартирами умерших.