На Черкасщине СБУ задержала российского шпиона при получении секретных данных

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ на территории России. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи», - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, контрразведка СБУ в аэропорту «Борисполь» задержала экс-замминистра экономики, подозреваемого в шпионаже на спецслужбы РФ.