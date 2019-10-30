Антикоррупционный суд вынес первый приговор – судью из Днепра признали виновной в неподаче декларации и наказали штрафом

Высший антикоррупционный своим первым приговором признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в неподаче декларации.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«30 октября 2019 Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», – говорится в сообщении.

За совершение преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, ВАКС назначил судье наказание в виде 51 тысячи гривен штрафа (три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года.

Отметим, что как писал «Судебный репортер», по версии следствия, бывшая судья апелляционного суда Днепропетровской области умышленно не подала электронные декларации 2015 и 2016 годы. Надежда Посунся ранее объясняла, что подала декларации, но не в электронном виде, а в бумажном.

Также Посунся обращалась с просьбой обнародовать ее бумажные декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Экс-судья отказалась от получения электронной цифровой подписи, поскольку считает, что этим электронным носителем фактически подменяется ее личная подпись и имя. Женщина настаивала на том, что фактически ее обвиняют в отказе от получения электронной цифровой подписи и за представление бумажной формы декларации.

24 мая 2018 Высший совет правосудия уволила судью в связи с подачей заявления об отставке

Напомним, как НАПК уличило николаевского экс-нардепа Корнацкого в недекларировании имущества на 3,2 миллиона гривен.