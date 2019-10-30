Суд приговорил участника АТО, убившего главу банка, к 8 годам тюрьмы – он вышел по «закону Савченко»

Железнодорожный районный суд Львова 23 октября приговорил к 8 годам лишения свободы экс-бойца АТО Андрея Марчука за убийство президента банка «Аркада» Сергея Сущева и освободил его по «закону Савченко».

Об этом говорится в судебном реестре.

Марчук работал водителем в банке «Аркада».

18 сентября 2015 года он вез президента банка во Львовскую область. По версии следствия, возле села Раковец между ними возник конфликт, в результате которого Марчук расстрелял Сущева в спину из автомата Калашникова.

Затем водитель спрятал труп в лесопосадке у трассы «Киев – Чоп», а машину оставил на ближайшей автостоянке. Через два дня Марчук со своим другом Андреем Яворским вернулся и сжег автомобиль, чтоб уничтожить следы преступления. Подсудимый свою вину в убийстве не признал.

По его версии, в сентябре 2015 года Сущев попросил его отвести на встречу во Львовскую область с высокопоставленным руководителем Национальной гвардии для получения именного оружия. Встреча была на полигоне у села Раковец.

Марчук утверждает, что какие-то незнакомые люди, пока он возился в багажнике авто, расстреляли президента банка «Аркада» и убежали. Подсудимый утверждает, что испугался и решил бросить труп в лесу, а машину убрать, что его знакомый расценил как команду сжечь авто.

По словам обвиняемого, он уважал своего начальника и ему обидно, что все считают его виновным в убийстве.

Суд решил, что доказательства обвинения опровергают слова подсудимого.

В итоге 23 октября суд признал Марчука виновным в умышленном убийстве и сокрытии преступления. Его сообщника Яворского суд также признал виновным в умышленном поджоге автомобиля Сущева.

В то же время суд решил применить к обвиняемым наказание, ниже границы, установленной Уголовным кодексом. Смягчающим обстоятельством суд признал участие в боевых действиях в АТО и то, что у Марчука инвалидность 2-й группы после онкологической операции.

Вердиктом суда Марчук приговорен к 8 годам тюрьмы и отпущен из-под стражи в связи с отбытием наказания (срок пересчитан по "закону Савченко"). Его сообщник приговорен к 3 годам тюрьмы, но амнистирован как участник АТО.

С осужденного постановлено взыскать 1,5 млн гривен морального ущерба семье убитого и 463 тыс. гривен - банку "Аркада" за имущественный ущерб.