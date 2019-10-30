Директор Херсонского аэропорта считает, что николаевский аэропорт поддерживать не надо – Барна назвал заявление «истерикой конкурента»

Херсонский аэропорт, фото: "Википедия" Директор коммунального предприятия «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук заявил, что выбирая между его аэропортом и аэропортом в Николаевской области, государственной власти надо поддержать предприятие в Херсоне.

Об этом он заявил в ходе презентации при участии международных экспертов Европейского банка реконструкции и развития, сообщает «Голос Украины».

По его словам, аэропорту на Николаевщине необходимо 1,2 миллиарда гривен для развития, в то время, как херсонскому аэропорту – один миллиард. Кроме того, Кучерук опирается на то, Виталий Кучерук, фото: "Нова Каховка" что у его предприятия больший опыт и международные рейсы.

— Наша страна пока не настолько богата, чтобы развивать сразу два аэропорта, расположенных на расстоянии шестидесяти километров друг от друга. Нужно выбирать один, ориентируясь на экономические возможности. Так, в модернизацию аэропорта Николаева необходимо вложить 1,2 миллиарда гривен, в аэропорт Херсона — 1 миллиард. К тому же реконструкция нашего аэропорта началась еще в 2014 году, и он уже получил международный статус, обслуживает регулярный рейс Херсон — Стамбул. А с декабря должен добавиться еще и рейс Херсон — Краков, который будет обслуживать известный лоукостер «Ryanair». При этом мы не хотим ничего присваивать. Аэропорт можно назвать «Херсон — Николаев», «Крымский» или «Таврический», чтобы никто не обижался, - сказал Виталий Кучерук.

В свою очередь, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна, отвечая на заявление своего коллеги из Херсона, опроверг информацию об 1,2 миллиарда, назвав ее «дичью», и отметил, что в программе развития на аэропорт заложены 742 миллиона гривен. При этом, на следующий год необходимы еще 255 миллионов, а всего 600.

— Только владельцу аэропорта определять его развитие, и менеджерам предприятия. Мы определили решением сессии и приняли программу, что нам аэропорт нужен , аэропорт является стратегически важной составляющей инфраструктуры нашей области. Эту дичь, которую сказал директор аэропорта Херсонской области о том, что нам надо 1,2 миллиарда, ну он ошибается. У нас программа принята на 742 миллиона, частично профинансирована и я всегда заявлял о том, что для полноценной работы аэропорта на следующий год нам надо 255 миллионов, а в совокупности, чтоб вывести в категорию первую, чтоб все системы поменять, аэровокзал отремонтировать, нам надо еще 600 миллионов. Ни о каком миллиарде речь не идет, - сказал Федор Барна.

Федор Барна Что же касается работы аэропорта с 2014 года, по словам Барны, в том же году Николаевский аэропорт разворовали.

— То, что они давно работают, с 2014 года, как-то странно совпало именно с закрытием нашего аэропорта. Потому что предыдущие руководители КП «Международный аэропорт «Николаев», они, почему-то, не делали ничего, чтоб продлить сертификат один, второй, технику резали, уничтожали. Просто колоссальный грабеж шел предприятия. (…) Поэтому, конечно, у них был карт-бланш, они развивались, я за них очень рад, но мы здесь у себя сами разберемся. Сегодня говорить о том, что надо закрыть аэропорт «Николаев» может или враг Николаевской области и клинический идиот, или конкурент, которым является на сегодняшний день Херсон.

Также директор Николаевского аэропорта прокомментировал слова о сотрудничестве Херсонского аэропорта с международными авиалиниями, отметив, что ведет переговоры с «Ryanair» самостоятельно, в отличии от коллег из Херсона, которым помогает министр инфраструктуры Владислав Криклий. Кроме этого, он добавил, что заявление Кучерука – это истерия конкурента.

— Это истерия и это попытка манипулировать мнением. Я все понимаю, может быть там, наверху, решили дать денег и им не с руки давать конкурентам, потому что нас обходили. Предыдущая власть на нас не обращала внимания. Нам с трудом давалось абсолютно все, - добавил Федор Барна.

Напомним, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

После чего директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна отметил, что рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

При этом украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что на данный момент ведутся переговоры о запуске авиакомпанией «МАУ», к которой он имеет отношение, рейса «Николаев - Киев».