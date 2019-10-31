Нардепу Дубневичу после снятия неприкосновенности вручили подозрение в здании Рады

Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили подозрение.

Об этом он заявил журналистам в ВР, передает РБК-Украина.

Дубневичу вручили подозрение после решения парламента о снятии с него депутатской неприкосновенности.

- Сегодня мне вручили подозрение, - заявил он.

По его словам, подозрение вручили в 11:48 в Верховной раде.

- Как они могли в зале? За залом, - добавил он.

Как известно, 31 октября 332 депутата проголосовали о снятии с Дубневича депутатской неприкосновенности, а также за его задержание и арест.

Отметим, николаевский народный депутат Александр Гайду воздержался во время голосования за арест нардепа Ярослава Дубневича.

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 млн гривен.