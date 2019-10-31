Возле нефтяных скважин на Львовщине СБУ нашла тайник с оружием и взрывчаткой

Вблизи нефтяных скважин в Бориславе на Львовщине СБУ обнаружила тайник с военными средствами поражения.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Из тайника, обустроенного в нежилом здании, изъято 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним.

Средства поражения были упакованы в мешки и спрятаны между бетонными плитами.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления источников происхождения оружия и лиц, причастных к обустройству схрона.

Кроме того, тайник с оружием нашли в Херсонской области. Из тайника недалеко от Новой Каховки, в лесополосе, изъято восемь выстрелов к подствольного гранатомета ВОГ-25, девять гранатометным выстрелов, четыре взрывных механизмы, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов. Также обнаружено 200-граммовую тротиловую шашку, граната и более шестнадцать тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству тайников. Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с полицией.