На Николаевщине суд отправил в СИЗО насильника малолетней падчерицы – девочка уже на седьмом месяце беременности

В среду, 30 октября, суд арестовал мужчине, который изнасиловал дочь своей сожительницы в Кривоозреском районе Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Николаевской области.

Как известно, в Кривоозерском районе Николаевщины социальная служба проверяла условия проживания семьи, состоящей на учете, и обнаружила, что 13-летняя девочка беременна. Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала, что отцом ребенка является отчим.

Следственный судья избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог в отношении жителя села Красненькое Кривоозерского района, который подозревается в изнасиловании малолетней девочки.

Информация о том, что 13-летняя девушка стала жертвой сексуальных действий, в полицию поступила от ее матери. Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, которые подтвердили факт насилия.

Предварительно было установлено, что в марте текущего года 54-летний сожитель матери вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью, которая в настоящее время находится на седьмом месяце беременности.

28 октября мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины и ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины («Изнасилование совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия»). За совершенное преступление подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.