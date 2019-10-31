СБУ и ГБР провели выемку документов в Николаевской таможне – в ведомстве говорят, что производство открыто по их же заявлению

Следователи ГБР при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в четверг, 31 октября, провели выемку документов в офисе Николаевской таможни ГФС на улице Московской и на таможенном посту «Ника-Тера».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СБУ.

По словам собеседника, речь идет о нарушении антидемпингового законодательства.

В то же время в Николаевской таможне пояснили, что следственные мероприятия связанны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений и происходят по самому обращении руководства таможни.

«Мною лично была представлена ​​информация в ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 миллионов гривен», - сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

«Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры», - убежден Роман Криль.

Напомним, как СБУ и ГБР задержали руководство николаевского таможенного поста «Константиновка» за вымогательство взятки.