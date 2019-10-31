В Николаеве в зале игровых автоматов в туалете закрылся мужчина с признаками наркотического опьянения – вышел оттуда он только после приезда полиции

Днем в четверг, 31 октября, на пульте полиции охраны сработал сигнал тревожной кнопки, поступивший из зала игровых автоматов, который расположен на проспекте Центральном в районе пересечения с улицей 3-й Слободской.

Об этом сообщают «Новости-N».

Менеджер зала игровых автоматов сообщила прибывшей на место группе оперативного реагирования полиции охраны, что примерно 40 минут назад в зал зашел странного вида молодой человек, который проследовал прямо в туалет и закрылся в нем. В течение получаса посетители зала и администратор стучали в дверь, однако из туалета никто не выходил и дверь не открывал. Лишь услышав, что на место вызвали полицию, молодой человек все же вышел из комнаты. Как раз к этому моменту и подъехали полицейские. Попытка выяснить личность молодого человека привела к тому, что парень начал оказывать сопротивление, в связи с чем ему пришлось надеть наручники.

Задержанного доставили в Центральный райотдел полиции, есть подозрение, что он находится в состоянии глубокого наркотического опьянения.

Напомним, как в Николаеве задержали наркомана, который надеялся оформить кредит на дозу с поддельными документами.