В Вознесенске отдали под суд двух хулиганов, которые устроили стрельбу в кафе и избили посетителей

В Вознесенске отдали под суд двух местных жителей, которые за злостное хулиганство в кафе.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел еще ночью 25 августа. Между двумя посетителями развлекательного заведения произошел конфликт. Один из участников ссоры вскоре ушел из заведения, но через время вернулся с товарищем. Двое мужчин начали угрожать гражданину, с которым изначально возник конфликт, а потом избили его и других посетителей палкой, в результате чего последние получили телесные повреждения разной тяжести. Кроме того, для запугивания граждан хулиганы открыли стрельбу из ружья.

Только спустя месяц, 27 сентября, им сообщили о подозрении, а суд избрал самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства.

В прокуратуре отметили, что действия подозреваемых квалифицированы по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и 30 октября обвинительный акт направлен в Вознесенский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

За такое преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как в Николаеве во дворе многоэтажки мужчина устроил стрельбу из-за места на парковке, в результате чего пострадавшего забрала «скорая».