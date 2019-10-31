В Николаеве полиция и СБУ задержали на вымогательстве с бизнесмена ₴30 тысяч чиновницу Гоструда

В Николаеве в четверг, 31 октября, полиция и СБУ задержали чиновницу местного управления Гоструда за вымогательство 30 тысяч гривен с предпинимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Эти деньги чиновница требовала за непринятие мер реагирования в части несоблюдения требований законодательства о труде.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят обыски в служебных кабинетах госучреждения и по месту жительства фигурантки. Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. в ближайшее время ей вручат подозрение, а суд будет избирать меру пресечения.

Напомним, как главу управления Гоструда в Луганской области задержали, когда он брал взятку в своем служебном кабинете.