На Николаевщине полиция за месяц составила протоколы на 137 нетрезвых водителей

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В Николаевской области инспекторы сектора реагирования патрульной полиции с октября составили 137 протоколов на водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения управляли машиной. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция с 1 октября до 30 ноября проводит комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. Меры направлены на выявление нарушений на дороге и профилактику ДТП. В них задействовали максимальное количество сотрудников территориальных подразделений полиции и наряды групп реагирования патрульной полиции. Также полицейские общаются с детьми по соблюдению норм безопасного поведения на дороге.

В течение октября полицейские обнаружили 2442 нарушения ПДД. В 381 случае водители управляли транспортным средством без соответствующих документов.

Напомним, что ранее за сутки в Николаеве поймали девять пьяных водителей.

Вадим Богданов

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