На Одесчине арестовали ещё троих подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних девочек

Одесские полицейские задержали других подозреваемых в изнасиловании девочек 15-ти и 17-ти лет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Напомним, что ранее в Одессе десять мужчин изнасиловали двух девушек-подростков. Суд избрал меру пресечения только одному из них. По предварительным данным, описанным в судебном решении, в преступлении так или иначе участвовало девять человек. Изнасиловали её, судя про приговору, четверо мужчин.

Полицейские установили личности и задержали всех четырех злоумышленников. Сейчас мужчинам в возрасте от 19-ти до 29-ти лет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины продолжается. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.