На Николаевщине отдали под суд подростка, который зарезал своего деда из-за выключения компьютера – ему светит до 15 лет тюрьмы

В суд 31 октября передали обвинительный акт относительно подростка из Новой Одессы, который зарезал своего деда.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, это преступление произошло 1 августа.

«Дедушка приехал в гости к своей дочери и ее сына, чтобы помочь скосить бурьян во дворе. Мужчина обратился за помощью к внуку, когда тот играл на компьютере. Юноша отказался, и его дедушка выключил компьютер. В ярости парень схватился за нож и нанес мужчине пять ударов в туловище, два из них - в сердце. В результате потерпевший скончался до приезда скорой помощи», – рассказали в прокуратуре об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

Производство передали на рассмотрение в Новоодесский районный суд.

Санкция инкриминируемого подростку преступления, часть 1 статьи 115 УК Украины, предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, как в России подросток зарезал пятерых членов своей семьи и покончил с собой.