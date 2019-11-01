Полиция и СБУ проводят в области масштабную спецоперацию – задержания происходят и в Николаеве

В пятницу, 1 ноября, на территории Николаевской области сотрудники местной полиции и СБУ проводят совместную масштабную спецоперацию, в рамках которой проводят задержания лиц, причастных к совершению преступлений.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Более детальную информацию в ведомстве пообещали предоставить немного позже.

Видео одного из задержаний, которое на данный момент происходит на проспекте Героев Украины возле парка «Победы», опубликовано в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева».

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