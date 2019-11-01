Жителю села на Одесчине грозит до трёх лет заключения за то, что он вытер ноги о флаг Украины

В Одесской области житель села Ильинка вытер ноги о государственный флаг Украины. За это ему грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщают в Нацполиции Украины.

Так, сельский голова сообщил в полицию, что ночью неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги. Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по части 1 статьи 338 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что криворожанин за надругательство над флагом Украины проведет три года в тюрьме.