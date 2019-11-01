Николаевского адвоката, которого подозревают в мошенничестве на квартирах умерших, перед заседанием суда госпитализировали в БСМП

В Николаеве в пятницу, 1 ноября, адвокат Глеб Михайлов, которого подозревают в мошенничестве, а именно в присвоении квартир умерших, не явился на судебное заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации.

Об этом сообщают «Новости-N».

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в рамках уголовного производства, открытого на адвоката. В поддержку Глеба Михайлова в Заводский суд пришли около 20 правозащитников.

Заседание должно было начаться в 12.00, но спустя 10 минут стало известно о госпитализации Глеба Михайлова в БСМП. Как сообщил адвокат подозреваемого, на протяжении нескольких дней Михайлов чувствовал себя плохо, а буквально в момент начала заседания, его госпитализировали. Предварительно у него диагностирован гипертонический криз.

Судья Ирина Боброва, которая должна была избрать Михайлову меру пресечения, объявила перерыв на час в виду того, что нет никаких подтверждающих документов о его госпитализации. Издание также отметило, что прокуратура будет ходатайствовать о содержании Михайлова в СИЗО.

Напомним, как 29 октября николаевскому адвокату, который по поддельным документам завладел квартирам умерших, сообщили о подозрении. Установлено, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен. Этим адвокатом оказался Глеб Михайлов.

Примечательно, что в полиции сообщили о том, что подозреваемый не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Отметим, что Михайлов в суде представлял интересы обвиняемого в двойном убийстве под Ленинским райсудом Николаева в январе 2019 года.

Помимо этого, он представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом Андрея Кривохижи из соучредителей фирмы по поддельным документам. Адвокат Кривохижи отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

Напомним, как в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.