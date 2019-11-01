Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения нардепу Дубневичу

В пятницу, 1 ноября, Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу, которого подозревают в причастности к завладению 93 миллионами гривен средств «Укрзалізниці».

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Как известно, 31 октября Ярославу Дубневичу вручили подозрение после решения парламента о снятии с него депутатской неприкосновенности.

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Из зала суда также ведется прямая трансляция заседания.

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 млн гривен.