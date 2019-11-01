Очередной мошенник выдавал себя за «друга» Зеленского и его команды и за $50 тысяч обещал решить кадровый вопрос, – ГПУ

В четверг, 31 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за «друга» руководителей государства и за денежное вознаграждение обещал решить вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, Руководителя Офиса Президента Украины, Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, Вице-премьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации и, создавая впечатление о серьезности своих связей и влияние на политическую ситуацию, в том числе, на решение кадровых вопросов относительно назначения на руководящие должности в органы власти, вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными мы средствами в особо крупных размерах.

В частности, за так называемое назначения потерпевшего на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования, вышеуказанное лицо требовало передать якобы «кураторам» денежные средства двумя траншами - 28 тысяч гривен и 50 тысяч долларов.

По его требованию 18 октября 28 тысяч гривен перечислены на указанный им банковский счет. При этом, по данным следствия, полученные от потерпевшего деньги он не собирался передавать указанным должностным лицам, а планировал завладеть ими.

31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов был задержан на месте совершения преступления.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 190, части 4 статьи 27 части 3 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины - покушение на мошенничество в особо крупных размерах и подстрекательств к взятке.

Обновлено в 15:23. В СБУ сообщили, что за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов США.

Напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».

После этого, 22 октября, в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал 150 тысяч долларов у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области.