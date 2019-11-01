В Одессе сотрудники СБУ задержали своего коллегу за вымогательство ₴35 тысяч взятки

В Одессе оперативники внутренней безопасности СБУ задержали сотрудника спецслужбы за вымогательство взятки с предпринимательницы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что сотрудник СБУ вместе с сообщником требовали более 35 тысяч гривен из местной жительницы. За эту сумму они обещали содействие в возвращении женщине автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, проходили обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Операция проводилась совместно с работниками территориального управления ГБР в Николаеве.

Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 («Мошенничество») и 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как оперативники СБУ задержали жителя Одессы, который вымогал взятку у местного врача под видом сотрудника СБУ.