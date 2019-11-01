В Николаеве отдали под суд бывшего начальника управления экологии горсовета Корчагова

В Заводский районный суд 31 октября передали обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления экологии Николаевского городского совета. Он обвиняется в получении 116 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Чиновник получил указанные средства от предпринимателя за быстрое и беспрепятственное подписание актов приема оказанных услуг по благоустройству города Николаева», - отметили в прокуратуре.

Напомним, что речь идет о бывшем начальнике управления экологии Николаевского городского совета Владимире Корчагове.

Ранее, 22 декабря 2018 года в кабинете начальника управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимира Корчагова провели обыск, следствие подозревает, что он требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз» за быстрое и беспрепятственное подписание актов приема-передачи работ, выполненных этой фирмой. Во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен.