Подозреваемого в мошенничестве николаевского адвоката принудительно приведут в суд, где ему должны избрать меру пресечения

Глеб Михайлов (фото из архива) Николаевский адвокат Глеб Михайлов, которого подозревают в мошенничестве на квартирах умерших, будет принудительно доставлен в Заводский районный суд для того, чтобы ему избрали меру пресечения.

Такое решение вынесла судья Ирина Боброва, в пятницу, 1 ноября, сообщают «Новости-Н».

Как известно, в Николаеве в пятницу, 1 ноября, адвокат Глеб Михайлов, которого подозревают в мошенничестве, а именно в присвоении квартир умерших, не явился на судебное заседание в Заводский райсуд из-за якобы госпитализации. Однако выяснилось, что в БСМП он не поступал.

Михайлов так и не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Его адвокат сначала сообщил, что он находится в БСМП, но там Михайлова не оказалось. Тогда защитник подозреваемого предположил, что Михайлов находится в больнице на Володарского и нужно отправить запрос. В свою очередь прокурор ходатайствовал о принудительном приводе Михайлова.

Выслушав все стороны процесса, судья Ирина Боброва вынесла решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения и доставить Михайлова в принудительном порядке, в понедельник, 4 ноября.

Напомним, как 29 октября николаевскому адвокату, который по поддельным документам завладел квартирам умерших, сообщили о подозрении. Установлено, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен. Этим адвокатом оказался Глеб Михайлов.

Примечательно, что в полиции сообщили о том, что подозреваемый не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Отметим, что Михайлов в суде представлял интересы обвиняемого в двойном убийстве под Ленинским райсудом Николаева в январе 2019 года.

Помимо этого, он представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом Андрея Кривохижи из соучредителей фирмы по поддельным документам. Адвокат Кривохижи отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

Напомним, как в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.