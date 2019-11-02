«Мы тебя самого подорвем»: Нардеп, подавший заявления на Федину за высказывания в адрес Президента, заявил об угрозах в свой адрес

Александр Качура Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявил о поступающих ему угрозах из-за поданного им в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований заявления на народного депутата от «Европейской солидарности» Софию Федину после ее высказываний в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Гордон».

«Я подал четыре заявления в отношении высказываний Федины – в Генпрокуратру, ГБР, СБУ и МВД. И сегодня мой адвокат сообщил, что производство уже зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Мое заявление о совершении преступления. Есть факт, что два лица, одно из которых – народный депутат, разместили видеозапись, где содержится призыв к убийству президента. Я вижу в этом признаки уголовного преступления, поэтому уведомил правоохранительные органы, чтобы они разобрались и дали правовую оценку. Я юрист и ранее как раз занимался спорами, которые касаются защиты чести и деловой репутации. Есть разница между оценочным суждением и фактологическим утверждением. Я вижу признаки фактологического утверждения», – отметил нардеп.

По его мнению, если бы Федина была депутатом Европарламента, ее сразу бы задержали после таких заявлений.

«Как я понимаю, следствию предстоит инициировать лингвистическую экспертизу, чтобы установить, это просто разговор или призыв через СМИ к физической расправе над президентом. У нас правовое государство. Не может быть индульгенций на нарушение закона для отдельных людей. Мы должны остановить это явление в Украине, когда люди друг другу угрожают убийством. Я исследовал уголовное законодательство ЕС, за подобные высказывания там могут осудить на 5–10 лет лишения свободы. Если бы Федина была депутатом, скажем, Европарламента, ее сразу бы задержали после подобных заявлений», – сказал он.

«С сегодняшнего дня мне поступает много угроз. В основном пишут в Facebook. Кроме этого, сегодня на улице, когда я шел к гостинице «Киев», ко мне подошел молодой человек и сказал: «Ты подал заявление на Федину, если не заберешь, мы тебя самого подорвем». Посмотрю пару дней, что будет дальше, и буду обращаться к правоохранительным органам, чтобы обеспечить безопасность мне и моей семье», – подчеркнул Качура.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.