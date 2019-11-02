Суд продолжает избирать меру пресечения подозреваемому в хищении 93 миллионов нардепу Дубневичу ОНЛАЙН

Высший Антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, продолжает избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці».

Прокуратура просит суд отправить Дубневича под стражу с возможностью залога в размере 93 миллиона гривен. Зато адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки нардепов.

О событиях на заседании 1 ноября можно прочитать здесь.

Информация постоянно обновляется…

Напомним, что бывший министр Омелян заявлял, что чиновники «Укрзалізниці» вместе с нардепами от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами «отмыли» миллиард гривен.

Ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 миллионов гривен «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 миллионов гривен.