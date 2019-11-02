В Мариуполе пешеход и бизнесмен на автомобиле не поделили дорогу, и это закончилось смертельной поножовщиной

В Мариуполе 1 октября пешеход смертельно ранил ножом местного бизнесмена из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Погибшего мариупольца было обнаружили в 16:00 в собственном автомобиле. Мужчина потерял контроль над авто и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение. Полиция начала неотложные поиски лица, причастного к нанесению ранения.

В ходе проведения оперативных мероприятий, уже около полуночи правоохранители разоблачили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее не имел проблем с законом и не попадал в поле зрения правоохранителей.

Выяснилось, что накануне между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний водитель вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. На это последний достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как в Николаеве на Центральном проспекте подрались водители «BMW X5» и «Mazda». Позже стало известно, что водитель «BMW X5», устроивший драку в центре Николаева, ранее участвовал в потасовке со стрельбой и судим за разбой.