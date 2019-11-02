В столичном клубе охранник-иностранец до смерти избил гостя заведения, с которым у него возникла перепалка

В Киеве в одном из ночных клубов произошла перепалка между охранником заведения я и гостем, которая перешла в драку, в результате чего один из мужчину получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацоплиции Киева.

В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.

«Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной».

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.